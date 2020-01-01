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Бестселлер
Кольцо Medici на ноготь или фалангу
8 000
Р
Серьги Flora с наношпинелью и фианитами
18 000
Р
Моносерьга с крестом с гранатами
21 500
Р
Кольцо М1.3 шестеренка с сапфиром
28 000
Р
Серьги-пусеты М1.7
11 000
Р
Брошь Cork штопор
13 000
Р
Кольцо Пионы
19 000
Р
Кольцо Два соловья
10 000
Р
Серьги Крокусы
14 000
Р
Новинки
Позолоченная мини-подвеска со снежинкой
2 500
Р
Серебряная мини-подвеска со снежинкой
2 500
Р
Позолоченная мини-подвеска с девятью точками
2 500
Р
Серебряная мини-подвеска с девятью точками
2 500
Р
Позолоченная мини-подвеска с перекрестием
2 500
Р
Серебряная мини-подвеска с перекрестием
2 500
Р
Позолоченное кольцо-печатка Голубка
3 500
Р
Серебряное кольцо-печатка Голубка
3 500
Р
Позолоченное кольцо-печатка Лев-кот
3 500
Р
Серебряное кольцо-печатка Лев-кот
3 500
Р
48
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